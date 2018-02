Incidenti con feriti gravi in via Assarotti e corso Sardegna

Due uomini di 31 e 51 anni sono rimasti gravemente feriti in seguito a un incidente stradale, avvenuto all'incrocio fra via Assarotti e via Peschiera poco dopo le 20 di sabato 24 febbraio 2018. A scontrarsi sono state un'auto e una moto.

Sul posto sono intervenute due ambulanze e l'automedica, oltre alla polizia municipale per i rilievi del caso. I due feriti sono stati trasferiti entrambi in codice rosso, uno al Galliera e uno al San Martino. Sono in corso indagini per tentare di ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto.

Qualche ora più tardi, più precisamente intorno alla mezzanotte, automedica e ambulanza sono intervenute in corso Sardegna per soccorrere un 15enne e un 64enne. Anche in questo caso il codice assegnato al paziente è stato quello di livello più elevato, ovvero rosso. Non è stato possibile raccogliere ulteriori elementi sull'accaduto.