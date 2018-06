Arenzano, motociclista esce di strada e finisce nel torrente

Incidente stradale nel pomeriggio di sabato ad Arenzano, dove un motociclista ha perso il controllo del mezzo su cui stava viaggiando finendo nel torrente.

Tutto è successo intorno alle 15.30: stando alle prime informazioni si tratterebbe di un turista olandese che stava viaggiando sull'Aurelia e che all'altezza dell'incrocio con via Clivio è uscito di strada precipitando nel rio sottostante.

Sul posto è intervenuta la Municipale insieme con l'ambulanza e i Vigili del fuoco per il recupero del ferito: sul posto è stato chiamato anche l'elisoccorso, che ha accompagnato l'uomo all'ospedale San Martino. Le sue condizioni sarebbero molto gravi, ma non sarebbe in pericolo di vita.