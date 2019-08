Incidente mortale in Albaro, motociclista travolto da suv

Ancora un incidente mortale sulle strade genovesi, ad Albaro, dove nella serata di sabato 31 agosto un motociclista di 49 anni è morto dopo essere stato investito da un suv.

Stando alle prime ricostruzioni, l’uomo era all’incrocio tra via Cocito e via Nizza quando è sopraggiunta l’auto che l’ha travolto. I soccorritori giunti sul posto hanno provato in ogni modo a salvarlo, ma le ferite erano troppo gravi: l’uomo è morto prima ancora di arrivare in ospedale.

Presenti sul luogo dell’incidente anche gli agenti della Locale, che stanno facendo chiarezza sulla dinamica. Alcuni testimoni avrebbero riferito di un’andatura irregolare del conducente del suv, con tutta probabilità ubriaco, che avrebbe perso il controllo travolgendo il motociclista dopo avere scontrato altre auto.

Si tratta del secondo incidente mortale in pochi giorni: lo scorso giovedì un ragazzo di appena 19 anni è andato a sbattere con la sua moto contro un guardrail morendo praticamente sul colpo.