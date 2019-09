Schianto in Albaro: Mario Angelucci travolto e ucciso da un 54enne ubriaco

È stato arrestato con l’accusa di omicidio stradale Arlindo Dulanto, il 54enne di origini ecuadoriane che sabato sera ha travolto e ucciso Mario Angelucci, 49 anni, mentre guidava il suo suv ubriaco per le vie di Albaro.

Ad arrestarlo sono stati gli agenti della sezione Infortunistica della Locale, che lo hanno anche sottoposto all’alcol test avendo conferma di quanto già si sospettava anche soltanto osservando la traiettoria dell’auto: arrivata a velocità sostenuta da via Cocito, la vettura ha “bruciato” lo stop e scontrato alcune auto, poi ha colpito in pieno Angelucci, fermo sul suo scooter all’incrocio con via Nizza, e poi ha terminato la sua folle corsa all’interno di un negozio di fotografia, sfondando la saracinesca.

L’intera scena non è stata soltanto vista dai testimoni presenti in quel momento (erano le 21), ma è stata anche ripresa dalle telecamere di sorveglianza della zona, i cui filmati sono già stati requisiti dalla Locale. In auto con Dulanto c’era anche una donna, anche lei ubriaca, denunciata per ubriachezza. Il 54enne, una volta realizzato quando accaduto, ha avuto un malore: portato al San Martino per un controllo, è stato poi arrestato e trasferito a Marassi.

La vittima, Mario Angelucci, viveva in via Biga, a San Fruttuoso. Moltissimi i messaggi di cordoglio degli amici, scioccati nell’apprendere della sua morte e delle circostanza in cui è avvenuta: «Ciao Mario. Ancora non riesco a realizzare - scrive un’amica — Non riesco a credere che non ti vedrò più.. un amico, una persona splendida. Ti voglio bene e guardami ora da lassù».