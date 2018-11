Albaro: travolta da un'auto mentre attraversa la strada, grave pensionata

Una donna di 91 anni è stata travolta da un’auto mentre attraversava la strada in via Zara, nel quartiere genovese di Albaro, e si trova adesso in gravissime condizioni all’ospedale San Martino.

È successo poco prima delle 19 di giovedì all’altezza dell’incrocio con via Carlo e Nello Rosselli: l’ansia si trovava in prossimità delle strisce, in un punto particolarmente trafficato, e quando è sopraggiunta la macchina è stata colpita in pieno.

Sbalzata sull’asfalto, è stata soccorsa dall’ambulanza e dall’automatica inviate sul posto dal 118. Accompagnata d’urgenza al San Martino, è stata ricoverata in codice rosso e la prognosi è riservata. Da chiarire, adesso, l’esatta dinamica dell’incidente: sul posto gli agenti della sezione Infortunistica della Municipale per ricostruirla.