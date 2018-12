Incidente stradale in Albaro, scooterista in codice rosso

Un uomo di circa 70 anni è rimasto ferito in seguito a un incidente stradale, avvenuto intorno alle 10 di martedì 4 dicembre 2018 in via Oreste De Gaspari in Albaro.

A scontrarsi sono stati uno scooter e un furgoncino. Sul posto è intervenuta un'ambulanza della Croce Bianca e l'automedica del 118. Il ferito è stato trasferito in codice rosso per dinamica al pronto soccorso dell'ospedale San Martino. Il paziente era cosciente.

Le indagini per chiarire la dinamica dell'accaduto sono affidate alla sezione Infortunistica della Polizia municipale.