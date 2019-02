Albaro, 13enne investita da un'auto mentre attraversa

Stava attraversando la strada, quando improvvisamente è sopraggiunta un’auto che l’ha colpita: è successo a una ragazzina di 13 anni lunedì pomeriggio in via Monte Zovetto, nel quartiere genovese di Albaro.

L’incidente è avvenuto poco prima delle 17: la dinamica non è ancora chiara, ma fortunatamente l’urto non è stato molto violento e la 13enne se l’è cavata con qualche ferita ed escoriazione e molto spavento. Per precauzione, però, sul posto sono state inviate un’ambulanza e un’automedica, che l’hanno poi accompagnata all’ospedale San Martino.

La ragazzina è arrivata in pronto soccorso con un codice giallo, e le sue condizioni non sono gravi. Sul luogo dell'incidente è intervenuta anche una pattuglia della Municipale per i rilievi.