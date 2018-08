Incidente stradale in vacanza, morta turista genovese

Una donna di origini sarde, ma residente a Genova, Maria Sedda, di 63 anni, è morta ieri in un incidente stradale, avvenuto in Albania, fra le località di Saranda e Butrint. Il marito, Giuseppe Sciutto, ex ferroviere in pensione, è rimasto ferito in modo lieve.

La coppia viaggiava su uno scooter quando è stata travolta da un'auto. La donna non ha avuto scampo ed è morta sul colpo.

Sull'incidente sono in corso accertamenti da parte delle forze di polizia locali.