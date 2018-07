Pedone investito a Struppa, ricoverato in codice rosso

Un pedone è stato investito da una moto questa mattina a Struppa. L'incidente stradale è avvenuto intorno alle 8 in via Adamoli. Sul posto sono intervenute due ambulanze della Pubblica Assistenza di Molassana e l'automedica oltre alla polizia municipale.

Il pedone, di circa 70 anni, è stato trasportato all'ospedale Galliera in codice rosso mentre il conducente della moto è arrivato presso lo stesso pronto soccorso in codice giallo. Sono in corso indagini per chiarire l'esatta dinamica dell'accaduto.

Altro episodio poco più tardi, prima delle 9, in corso Solferino a Castelletto: in questo caso si è registrato un ferito, trasferito in codice giallo al Galliera.