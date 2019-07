Camion ribaltato in A7, traffico bloccato

Sull'autostrada A7 Milano-Genova tra Vignole Borbera e Serravalle Scrivia verso Milano, quindi poco dopo il confine con la provincia di Genova, il traffico è rimasto bloccato a partire dalle 18.15 circa di domenica 7 luglio 2019 con quattro chilometri di coda in aumento in seguito a un incidente, nel quale è rimasto coinvolto un camion, che si è ribaltato in carreggiata al km 85.

In alternativa per i soli veicoli leggeri si consiglia di uscire a Vignole Borbera o ad Isola del Cantone, seguire per la statale dei Giovi fino a Serravalle Scrivia dove si può rientrare in autostrada.

Sul posto sono presenti tutti i mezzi di soccorso e il personale di Autostrade.