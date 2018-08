Tir si ribalta in A7, traffico bloccato

Un incidente ha creato qualche problema nel primo pomeriggio di mercoledì 22 agosto 2018 sull'autostrada A7 fra i caselli di Busalla e Bolzaneto in direzione Genova. L'unico mezzo coinvolto risulta un tir, che si è adagiato su un fianco.

Il guidatore del mezzo pesante non ha riportato gravi conseguenze e non è stato trasferito in ospedale. Più serie le conseguenze sul traffico, rimasto bloccato mentre il tir veniva rimosso dalla carreggiata.

Intorno alle 16.30 la situazione è tornata lentamente alla normalità.

Gallery