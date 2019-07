Schianto in A7: muore 19enne, gravissimi due amici

Un urto violentissimo, che non ha lasciato scampo al ragazzo alla guida e ha ferito gravemente due amici che viaggiavano con lui: è pesantissimo il bilancio dell'incidente mortale avvenuto nella notte tra sabato e domenica sull'autostrada A7, nel tratto tra il casello di Bolzaneto e il bivio con l'A12, all'altezza del km 127.

Lo schianto risale a poco dopo le 3, quando l'Alfa Romeo Giulietta guidata da un giovane di 19 anni stava viaggiando in direzione del capoluogo ligure. Con lui altri tre amici. Ancora da chiarire le cause dell'incidente, così come la dinamica: gli agenti della Polizia Stradale, sul posto insieme con i vigili del fuoco, hanno accertato solo che l'auto è andata a sbattere con violenza contro uno dei muri di contenimento dell'autostrada.

Il giovane alla guida, residente a Rivarolo, è morto praticamente sul colpo. Gravissimi due amici, accompagnati in codice rosso al Galliera e al San Martino, mentre il quarto passeggero, praticamente illeso, è stato portato sotto choc al Villa Scassi in via precauzionale. L'autostrada è rimasta chiusa per diverse ore per consentire le operazioni di soccorso, ed è stata riaperta soltanto intorno alle 8,30.