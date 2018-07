Camion in fiamme sull'A7 e incidente in A12, caos in autostrada

Traffico nel caos nel primo pomeriggio di martedì sul nodo autostradale ligure: sull’A7 Vigili del fuoco e Stradale sono intervenuti per spegnere un incendio divampato da un camion che stava procedendo in direzione Milano, mentre sull’A12 un motociclista è caduto mentre viaggiava in direzione Livorno ed è stato soccorso dall’ambulanza.

Per quanto riguarda il camion, le fiamme sono divampate all’altezza del km 119, tra i caselli di Bolzaneto e Busalla: l’autista è riuscito a scendere prima che si propagassero, e i Vigili del fuoco sono riusciti a spegnere l’incendio nel giro di poco tempo, ma sul tratto si sono formati oltre 2 km di coda.

Niente di grave neppure per il motociclista, accompagnato all’ospedale di Lavagna in codice giallo. Anche sull’A12 però il traffico risulta rallentato nel tratto interessato dall’incidente, e poco dopo le 14.30 si procedeva soltanto sulla corsia di sorpasso.