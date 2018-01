Camion ribaltato, traffico bloccato sulla A7

Traffico bloccato e disagi sulla autostrada A7 nel tratto compreso tra Busalla e Genova Bolzaneto lunedì 8 gennaio 2018, a causa del ribaltamento di un mezzo pesante avvenuto poco prima delle dieci e un quarto all'altezza del chilometro 116.

Circolazione bloccata e tratto chiuso

La circolazione alle ore dieci e mezza risulta bloccata con una coda di circa un chilometro e il tratto autostradale chiuso tra Busalla e Bolzaneto in direzione Genova. Per i veicoli diretti verso il capoluogo ligure Autostrade per l'Italia consiglia di entrate in autostrada a Bolzaneto. Sul posto sono presenti gli agenti della Polizia Stradale, i mezzi di soccorso e il personale di Autostrade per l'Italia.