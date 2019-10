Incidente sulla A7, traffico in tilt e coda chilometrica

Traffico in tilt sulla A7 Genova-Serravalle a causa di un incidente tra Busalla e Genova Bolzaneto, poco dopo le 7 di mercoledì 16 ottobre 2019. Un camion andando a sbattere ha perso il suo carico di bancali di piastrelle e una cisterna vuota.

Sulla A7 in direzione Genova si è creata una lunghissima coda che ha raggiunto addirittura in 7,5 chilometri intorno alle 8.30, per poi scendere a 5 chilometri intorno alle 9. Sempre sulla A7 coda anche in direzione Milano, un chilometro, per lavori tra Bolzaneto e Ronco Scrivia.