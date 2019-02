Tamponamento fra tir, autostrada chiusa

Sull'autostrada A7 Milano-Genova verso Milano tra Busalla e Ronco Scrivia si è resa necessaria la chiusura del tratto per un incidente che ha visto il coinvolgimento di più pesanti avvenuto al chilometro 111 alle ore 9.50 di oggi, venerdì 8 febbraio 2019.

All'interno del tratto chiuso il traffico non è più bloccato (ore 11.15), mentre sull'uscita obbligatoria di Busalla si è formata una coda di 7 chilometri. In alternativa, per coloro che procedono verso Milano, dopo l'uscita di Busalla, utilizzare la statale 35 dei Giovi con rientro a Ronco Scrivia.

Sul posto sono intervenuti tutti i mezzi di soccorso meccanico e il personale di Autostrade.