Incidente sull'A7, ripercussioni sul traffico

Intorno alle 15 di venerdì 18 gennaio 2019 si è verificato un incidente sull'autostrada A7 Genova Serravalle in prossimità del capoluogo ligure. Nell'impatto non si sono registrati feriti, ma qualche ripercussione sul traffico.

A complicare la viabilità ci sono anche i consueti rallentamenti in A10 per uscire a Genova Aeroporto. In mattinata altro incidente sull'A26 fra Masone e Ovada, anche in questo caso con code ma senza feriti.