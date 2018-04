Tragico incidente sull'A7, morto motociclista

Incidente mortale intorno alle 22 di domenica 29 aprile 2018 sull'autostrada A7 Genova-Milano all'altezza del chilometro 125,8 fra i caselli di Bolzaneto e Busalla. A perdere la vita è stato un motociclista 40enne di Milano.

La moto su cui viaggiava l'uomo è andata a schiantarsi, per cause da accertarsi, contro un'auto. Purtroppo inutili i tentativi da parte del personale del 118 per cercare di salvare la vita al centauro.

Sul posto sono intervenute ambulanza, automedica e polizia stradale.