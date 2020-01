Incidente in A7, auto finisce su un fianco: donna salvata da altri automobilisti

Incidente nel primo pomeriggio di venerdì sull'A7, tra i caselli di Isola del Cantone e Vignole Borbera in direzione Milano.

Una donna, per motivi ancora da chiarire, è finita con l'auto su un fianco in mezzo alla carreggiata: ad aiutarla a uscire dall'abitacolo alcuni automobilisti che si sono subito fermati a prestare soccorso in attesa dell'arrivo dei vigili del fuoco e dell'ambulanza.

Ferita, non in maniera grave, la donna è stata accompagnata in ospedale. I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza la vettura, mentre la Stradale ha chiuso il tratto per circa due ore per consentire le operazioni di soccorso e la rimozione del veicolo.

La circolazione è tornata regolare intorno alle 17, ma per le prossime ore, in particolare per sabato 18 gennaio, Autostrade per l'Italia ha raccomandato la massima prudenza alla luce di un peggioramento delle condizioni meteorologiche con possibili nevicate a quote autostradali.