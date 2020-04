Incidente in A26, autostrada chiusa nei due sensi

Sull'autostrada A26 Genova-Gravellona Toce, tra il bivio per la A10 Genova-Ventimiglia e Masone, verso Gravellona Toce, poco prima delle 12 di venerdì 24 aprile 2020 è stato chiuso il tratto per un incidente che ha visto coinvolta una cisterna all'altezza del chilometro 3.

Su disposizione dei Vigili del Fuoco è stato necessario procedere al trasbordo del materiale infiammabile; per ragioni di sicurezza è stato temporaneamente chiuso anche il tratto compreso tra l'allacciamento con la diramazione A7/A26 Predosa-Bettole e l'allacciamento con l'A10 in direzione di Genova Voltri.

Attualmente si registrano 4 km di coda in direzione di Genova. Per gli utenti diretti verso Alessandria o Vercelli si consiglia di utilizzare la A7 Serravalle – Genova entrando da Genova Ovest, prendere la Diramazione A7/A26 Predosa Bettole per poi rientrare in A26; percorso inverso per chi da Nord è diretto verso Genova. Per i soli veicoli leggeri provenienti dalla A10 e diretti verso la A26 in direzione Nord si consiglia di uscire a Genova Pra', proseguire lungo la S.S. 456 “Del Turchino” per poi rientrare in A26 a Masone.

Sul posto sono intervenuti la Polizia Stradale, i Vigili del Fuoco, i mezzi di soccorso e il personale di Autostrade. Illeso il conducente del mezzo pesante.