Tir si ribalta in A26, un ferito e lunga coda

Lunedì mattina all’insegna del traffico sulle autostrade liguri: oltre ai cantieri e alle chiusure di alcuni caselli, che hanno mandato in tilt la viabilità dalle prime ore della giornata, un incidente avvenuto sulla A26 ha complicato ulteriormente la situazione.

Intorno alle 11 infatti un tir si è ribaltato tra Voltri e Masone, all’altezza del bivio con la A10, provocando 3 km di coda in direzione Gravellona Toce e ripercussioni anche sulla A10, in direzione Genova, tra Arenzano e il bivio con la A26.

Oltre alle code - in una mattinata in cui la situazione è già complessa - l’incidente ha causato anche un ferito, un uomo portato in codice giallo - quello meno grave - all’ospedale Galliera.