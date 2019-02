Incidente mortale in autostrada, coinvolti due camion

Sull'autostrada A26 Genova Voltri-Gravellona Toce tra Ovada e Masone verso Genova è stata disposta la chiusura del tratto a seguito di un incidente avvenuto al chilometro 27 e 100, nel quale sono rimasti coinvolti due camion.

Al momento (ore 15) si registrano 7 chilometri di coda a partire dal bivio per la Diramazione Predosa-Bettole. La chiusura del tratto si è resa necessaria per agevolare le operazioni di soccorso. E' stata istituita l'uscita obbligatoria ad Ovada da dove è possibile proseguire attraverso la viabilità ordinaria e rientrare in autostrada a Masone.

Sul posto sono intervenuti la polizia stradale, i mezzi di soccorso sanitari e meccanici e il personale di Autostrade per l'Italia.