Incidente sull'A26, automobilista in codice rosso

Un automobilista è stato trasportato in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale San Martino in seguito a un incidente avvenuto sull'autostrada A26 intorno alle 13 di martedì 8 gennaio 2019 tra lo svincolo di Masone e l'allacciamento con l'A10 Genova-Ventimiglia in direzione Voltri.

Il paziente, cosciente, è stato caricato su un'ambulanza della Croce Rossa. Sul posto anche automedica e polizia stradale. Qualche ripercussione sul traffico, ma la coda si è risolta una volta rimossi i mezzi coinvolti nell'incidente.