Auto ribaltata in autostrada, traffico bloccato

Grave incidente sull'autostrada A26 Genova-Gravellona Toce tra Masone e Ovada in direzione nord intorno alle 13.40 di mercoledì 16 gennaio 2019.

Il tratto è stato chiuso sino alle 15, il traffico è rimasto bloccato e si sono formate code a causa di un'auto ribaltata. L'incidente è avvenuto all'altezza del chilometro 16.

Sul posto è intervenuto l'elicottero dei vigili del fuoco per soccorrere uno dei due feriti, giudicato in gravi condizioni dal personale sanitario accorso sul posto. L'elisoccorso si è alzato in volo intorno alle 14.35; da quel momento l'autostrada è stata in parte riaperta. Entrambi i feriti sono stati trasferiti in ospedale in codice rosso.