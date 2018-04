Incidente in A26, otto auto coinvolte

Incidentente sull'A26 in direzione Voltri nella mattina di Pasqua, dove tra Masone e il bivio per la A10 Genova-Ventimiglia si sono formati 10 km di coda a seguito di un tamponamento avvenuto al km uno poco dopo le 10.

Nell'Incidente sono rimasti coinvolti 8 veicoli. Autostrade per l'Italia ha consigliato, a chi diretto a Genova da Alessandria e da Milano, di percorrere la A7 Milano-Genova.

Sul posto sono presenti i mezzi di soccroso per risolvere l'incidente. Due donne e un uomo sono già stati ricoverati all'ospedale San Carlo di Voltri e allo Scassi di Sampierdarena ma non sarebbero in gravi condizioni, in totale risultano quattro i feriti.

Aggiornamento ore 13.30: l'incidente è stato risolto, sul posto, oltre al personale della direzione 1° Tronco di Genova, sono intervenute anche pattuglie della Stradale, i soccorsi meccanici e sanitari. Il traffico rimane intenso allo snodo di Voltri, tra Masone e il Bivio A26/A10 in direzione Ventimiglia.