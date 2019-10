Ferrari si schianta in autostrada, ferito il guidatore

Un trentenne è rimasto ferito in seguito a un incidente, avvenuto questa mattina intorno alle 7.20 sull'autostrada A26 nel tratto compreso fra Masone e il bivio con l'A10. Il giovane, per cause da chiarire, ha perso il controllo della sua Ferrari rossa fiammante con targa francese e si è andato a schiantare contro il guard rail.

Sul posto sono intervenute un'ambulanza della Croce Rossa di Rossiglione e la polizia stradale. Il guidatore è stato trasferito in codice giallo all'ospedale San Carlo di Voltri.

Qualche ripercussione sul traffico con una coda che ha raggiunto i due chilometri.