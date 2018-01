Maxi incidente in A26, restano gravi i due feriti. Confermata la perdita di gasolio

Restano ricoverati all’ospedale San Martino sotto stretta osservazione Patricia Menchu, 54 anni, e Oscar Ernesto Ramirez, 41, rimasti gravemente feriti nel maxi incidente avvenuto sabato mattina sulla A26, nel tratto tra Ovada e il bivio con l’A10.

Nello schianto, avvenuto nella galleria Monacchi, ha perso la vita il 19enne José Emanuele Martinez, che viaggiava con loro sulla Fiesta bianca che, dopo essere stata travolta da un tir, è andata a schiantarsi contro le pareti del tunnel. Si tratta dell’unica vittima di un incidente che ha provocato il ferimento di 29 persone, alcune in maniera grave, come la Menchu e Ramirez. I due, residenti a Cerro Maggiore, si trovano adesso ricoverati nel reparto di Rianimazione, in coma farmacologico, dopo essere stati sottoposti a un intervento chirurgico necessario per stabilizzare le loro condizioni.

La situazione al momento è stabile, ma resta grave, e la prognosi è riservata. Migliorano invece le condizioni degli altri feriti, tra cui spiccano anche tre bambini che nel pomeriggio di ieri sono stati ricoverati al Gaslini: i piccoli sono scossi, ma stanno bene, così come i genitori.

Confermata la perdita di gasolio

Si è conclusa intanto la bonifica della A26 nel tratto in cui è stato sversato il gasolio che ha provocato il primo e più grave dei tre incidenti di sabato. Stando alle ricostruzioni effettuate dalla Stradale e dai Vigili del Fuoco, un tir avrebbe fatto rifornimento e sarebbe ripartito senza avvitare correttamente il tappo, lasciando una lunga scia di liquido che avrebbe ricoperto l’asfalto trasformandolo in una lastra sdrucciolevole. E così, poco dopo le 10 del mattino, i primi due tir hanno perso il controllo, e dopo di loro una serie di automobilisti che hanno tentato inutilmente di frenare.

Nel giro di pochissimo tempo sull’A26 si è scatenato l’inferno, tra urla, lamiere, sirene e soccorsi che per ore si sono dati il cambio cercando di prestare le prime cure ai feriti, farli uscire dalle auto bloccate consegnare a chi era rimasto bloccato nel traffico generi di prima necessità. Soltanto verso le 18, quando l’A26 è stata aperta a due corsie, si è potuto tirare un sospiro di sollievo.