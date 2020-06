Incidente in A26, traffico bloccato tra Masone e Voltri

Iniziano i disagi sul nodo autostradale ligure: poco prima delle 10 si è verificato un incidente sulla A26 in direzione Voltri, con conseguente blocco del traffico.

L’incidente è avvenuto al km 4, tra il casello di Masone e il bivio con la A10.

Non risultano feriti, ma intorno alle 10 il traffico verso Genova era di fatto paralizzato, con auto ferme in coda in un tratto già interessato da lavori.