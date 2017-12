Incidente sull'A26, autostrada chiusa

Sull'autostrada A26 Genova-Gravellona Toce, tra Masone e il bivio per la A10 Genova-Savona verso Genova, è stato chiuso il tratto a seguito di un incidente avvenuto al chilometro 2 e 600 alle ore 13.45, nel quale è rimasto coinvolto un camion che ha disperso gasolio in carreggiata. Sul posto sono intervenuti il personale di Autostrade per l'Italia, la polizia stradale e tutti i mezzi di soccorso. Il conducente del mezzo è stato trasferito in codice giallo al pronto soccorso dell'ospedale Villa Scassi.

Difficoltà di transito sulla SP 456 del Turchino a causa dell'aumento del traffico (soprattutto di mezzi pesanti) in conseguenza della chiusura dall'autostrada A26.

Aggiornamento ore 16.26

Tra Masone e il bivio per la A10 verso Genova ci sono 4 chilometri di coda. Il traffico defluisce su due corsie. Ai soli veicoli leggeri si consiglia di uscire a Masone o in alternativa a Ovada, percorrere la Strada Provinciale 456 del Turchino con rientro ad Arenzano per chi viaggia verso Ventimiglia e con rientro a Genova Pra' per chi è diretto a Genova. A tutti i veicoli che provengono da nord si consiglia invece, di percorrere la Diramazione Predosa Bettole e la A7 Serravalle-Genova.