Camion ribaltato sull'A26, code anche in A10

Sull'autostrada A26 Genova-Gravellona Toce è chiuso il tratto (ore 14.13') tra il bivio con la A10 Genova-Savona e Masone in direzione di Gravellona, a causa di un camion che si è ribaltato all'altezza del chilometro 2+700, all'interno della galleria Manfreida.

All'interno del tratto chiuso il traffico è bloccato con 2 chilometri di coda. Per ripercussioni dello stesso incidente sulla A10 Genova-Savona si è formata una coda tra Genova Pra' e il bivio con la A26 dei Trafori in direzione Ventimiglia mentre in direzione opposta coda tra Arenzano e il bivio con la A26.

In alternativa per lunghe percorrenze Autostrade consiglia di percorrere l'A6 Torino-Savona e successivamente l'A21 Torino-Piacenza-Brescia. Sul posto sono presenti il personale di Autostrade per l'Italia e tutti i mezzi di soccorso.