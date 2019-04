Mezzo in avaria sull'A12, code tra Nervi ed Est

Disagi al traffico nella mattinata di martedì 2 aprile sull’autostrada A12 a causa di un veicolo in avaria rimasto bloccato sulla carreggiata.

Poco prima delle 11 il mezzo era fermo all’altezza del km 4, sulla corsia in direzione Genova tra i caselli di Nervi ed Est: inevitabili rallentamenti e code in attesa dell’intervento del carro attrezzi per la rimozione.

Sempre in mattinata, ma sull’A10, c’è stato invece un incidente nel tratto compreso tra il casello di Voltri-Pra’ e Pegli: a restare ferito un uomo di circa 60 anni che è statao accompagnato all’ospedale Villa Scassi in codice giallo