Schianto in A12, due feriti gravi e traffico bloccato

Ancora un grave incidente in autostrada in questo weekend di “ponte” e traffico da bollino rosso, questa volta sull’A12, tra Genova Est e il bivio con l’A7 in direzione Genova.

Lo schianto, avvenuto al km 2, ha coinvolto più veicoli, e intorno alle 19 sul tratto si è formata una coda di 4 km legata alla chiusura del tratto, finalizzata ad agevolare l’intervento dei soccorsi. Ancora non è chiara l'esatta dinamica di quanto accaduto, ma stando alle prime ricostruzioni si sarebbero scontrati un furgone e una moto: due persone, entrambe ferite in modo grave, sono state portate in codice roasso all'ospedale San Martino.

Sul posto sono presenti il personale di Autostrade per l’Italia, la Stradale e le ambulanza del 118.