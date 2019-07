Forature a raffica in autostrada per un giunto fuori posto

Qualche problema questa mattina in autostrada, in particolare sull'A12 dove alcuni veicoli si sono trovati con gli pneumatici forati a causa di un giunto saltato sul viadotto al di sopra del torrente Sori. La stessa sorte è toccata a quattro auto e un mezzo pesante.

Sul posto la Polizia stradale e il personale di Autostrade. Per fortuna non si sono registrati incidenti.

Sull'A26 invece, intorno alle 7.20, un cinquantenne è rimasto ferito in seguito a un incidente stradale, avvenuto fra Masone e Voltri in direzione mare. L'uomo è stato trasferito in codice giallo all'ospedale di Voltri.