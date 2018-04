Incidente in autostrada, feriti motociclisti; traffico intenso su tutto il nodo

Traffico intenso nella mattinata di sabato 28 aprile 2018 sulle autostrade del nodo genovese. A complicare il quadro è intervenuto un incidente, avvenuto poco dopo le 10 sull'A12 fra Nervi e Recco. Due persone sono state soccorse dal personale del 118 e trasportate entrambe in codice giallo al pronto soccorso dell'ospedale San Martino.

I due feriti viaggiavano a bordo di una moto e, per cause da chiarire, sono finiti a terra. Nel tratto si sono verificati rallentamenti per oltre un'ora dal momento dell'incidente.

Non va meglio (ore 12) su altri punti nodali della rete: code a tratti tra bivio A26/diramazione A7 Milano-Genova e bivio A26/A10 Genova-Ventimiglia e tra Genova Pegli e bivio A10/A7 Milano-Genova per traffico intenso, coda anche su bivio A7/A12 Genova-Livorno provenendo da Milano verso Livorno, sempre per traffico intenso. Per chiudere coda tra bivio A7/A10 Genova-Ventimiglia e bivio A7/A12 Genova-Livorno per traffico intenso.