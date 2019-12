Auto contro tir in A12, un morto

Un uomo di 48 anni è morto nel pomeriggio di martedì 10 dicembre 2019 in seguito a un incidente stradale, avvenuto sull'autostrada A12 fra i caselli di Deiva e Sestri Levante intorno alle 15.

La vittima era a bordo di un'auto, che si è scontrata con un tir. Sul posto sono intervenute due ambulanze, l'automedica e l'elicottero dei vigili del fuoco, di ritorno dal trasferimento di un altro ferito, sempre in A12, all'ospedale San Martino.

L'altra persona a bordo è stata trasportata in elicottero in ospedale in codice rosso.