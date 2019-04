Tir salta la corsia, due morti sull'A12

Incidente mortale sull'autostrada A12 fra Sestri Levante e Lavagna intorno alle 13.50 di giovedì 11 aprile 2019.

In entrambe le direzioni è stata disposta la chiusura del tratto. Un mezzo pesante che procedeva in direzione Genova ha sbandato, invadendo la carreggiata opposta per poi finire la sua corsa contro una bisarca carica di vetture. Morte due persone a bordo del tir: si tratta di Lorenzo Borgonovo, 49 anni, di Albenga, e Tarsio Muniz De Andrade, di origini brasiliane, 24 anni.

Il traffico all'interno del tratto chiuso è stato sbloccato intorno alle 16, ma sono rimaste code tra Rapallo e Sestri Levante verso Livorno e tra Deiva Marina e Sestri Levante in direzione Genova. Sul posto sono intervenuti i mezzi del 118, i vigili del fuoco e la polizia stradale.

Si prevedono tempi lunghi per la riapertura del tratto soprattutto della carreggiata in direzione Livorno, occupata da tutti i mezzi coinvolti.