Autostrada chiusa per incidente, un ferito soccorso dall'elicottero

Sull'autostrada A12 tra Sestri Levante e Lavagna verso Genova è stato chiuso il tratto in seguito a un incidente avvenuto poco dopo le 14 di martedì 10 dicembre nella galleria Sant'Anna al chilometro 45.7, nel quale sono rimaste coinvolte due autovetture e un furgone portavalori. Poco prima delle 17 l'autostrada è stata riaperta su una corsia.

All'interno del tratto chiuso il traffico è bloccato e ci sono tre chilometri di coda a partire da Deiva Marina. Dopo l'uscita obbligatoria di Sestri Levante è possibile proseguire attraverso la viabilità ordinaria e rientrare eventualmente in autostrada a Lavagna. Sul posto sono intervenuti polizia stradale, vigili del fuoco, mezzi di soccorso e il personale di Autostrade.

Secondo i primi accertamenti il furgone blindato ha tamponato una vettura ed ha finito la sua corsa su di un fianco. Entrambi i conducenti dei due mezzi hanno perso i sensi e sono rimasti bloccati all'interno. Il conducente dalla vettura è stato estratto con relativa facilità e portato in ospedale in codice rosso. Il mezzo blindato ha messo a dura prova le attrezzature idrauliche dei vigili del fuoco a causa delle strutture rinforzate, come, ad esempio, il parabrezza. Estratto il conducente è stato consegnato al 118 e dopodiché trasportato, con l'elicottero Drago, all'ospedale San Martino in codice giallo.