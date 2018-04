Tamponamento in A12, un ferito grave e maxi coda

Grave incidente nelle prime ore di martedì sull’A12, tra i caselli di Recco e Rapallo in direzione Livorno: un camion frigo e un’auto sono rimasti coinvolti in un tamponamento, e la vettura è finita ribaltata sulla carreggiata.

Lo schianto si è verificato intorno alle 7.30, e sul tratto sono intervenuti tutti i mezzi di soccorso, compreso l’elicottero dei Vigili del Fuoco, che ha accompagnato con urgenza il conducente dell’auto, un ragazzo di 21 aani, all’ospedale San Martino, dove è arrivato in codice rosso: le sue condizioni sono gravi.

Sul tratto si è immediatamente formata una lunga coda, che poco prima delle 10, quando il traffico ha iniziato a scorrere su tutte e due le corsie, superava i 10 km. Per quasi tre ore, però, è rimasta bloccata anche la carreggiata opposta, tra Rapallo e Recco, per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi.

Autostrade per l'Italia consiglia, per chi si sta mettendo in viaggio, di uscire a Genova Nervi e di rientrare a Rapallo dopo aver percorso la viabilità ordinaria.