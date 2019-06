Motociclista si schianta in autostrada, ricoverato in codice rosso

Intorno alle 8.30 di domenica 23 giugno 2019 è avvenuto un incidente sull'autostrada A12 fra i caselli di Recco e Rapallo. Un motociclista, per cause in via di accertamento, è finito violentemente a terra.

Nell'impatto il giovane ha riportato diversi traumi. Sul posto sono intervenuti i mezzi del 118 (ambulanza e automedica) e la polizia stradale. Per circa un'ora la circolazione è stata limitata a una sola corsia di marcia con ripercussioni sul traffico.

Il centauro è stato trasferito in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale San Martino. Dalle prime ore del mattino la polizia stradale segnala traffico intenso verso le riviere, prestare attenzione.