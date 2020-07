Incidente sulla A12, 3 feriti: traffico bloccato tra Recco e Nervi

In queste giornate di "passione" per gli automobilisti genovesi - a causa delle tante chiusure per lavori in corso che già hanno trasformato questa giornata in un venerdì nero - si aggiungono anche gli incidenti a complicare ulteriormente le cose.

Alle 12,46 sulla A12 Genova-Sestri Levante il traffico risulta bloccato verso Genova. Precisamente il tratto da "bollino nero" è tra Recco e Genova Nervi, in direzione Genova, a causa di un incidente tra un mezzo pesante e un'auto, avvenuto all'interno di una galleria. Lo scontro ha causato tre feriti, tutti ricoverati in codice giallo all'ospedale San Martino.

Al momento si segnalano 3 km di coda in direzione di Genova, e sempre sulla A12 altri 3 km in direzione di Sestri Levante.

Sul luogo dell'evento sono presenti la Polizia Stradale, i mezzi di soccorso e il personale di Autostrade per l'Italia.