Tamponamento tra tir e auto sull'A12, feriti e traffico bloccato tra Recco e Chiavari

Pomeriggio difficile sull’autostrada A12 per un incidente stradale che si è verificato poco prima delle 16 tra i caselli di Recco e di Chiavari, in direzione Livorno.

L’incidente ha coinvolti un camion e tre auto, che si sono tamponate in galleria, all’altezza del km 33. Alcune persone sono rimaste ferite - tutte in modo lieve, stando alle prime informazioni - e sul tratto si è formata una lunga coda che alle 17 superava i 6 km.

Il tratto autostradale, inizialmente chiuso, è stato riaperto a una sola corsia con conseguenti rallentamenti per consentire le operazioni di soccorso. Sul posto sono intervenuti i mezzi del 118, personale di Autostrade e le ambulanze inviate dal 118.

Autostrade per l’Italia consigliava, poco dopo le 17, per le sole vetture di uscire a Recco e dopo aver percorso la viabilità ordinaria, rientrare in autostrada a Chiavari.