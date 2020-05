Schianto in A12, autostrada chiusa per un'ora e tre feriti

Pesanti disagi questa mattina sull'autostrada A12 fra Rapallo e Chiavari a causa di un incidente stradale, che ha visto coinvolte diverse auto. Sul posto sono intervenute sei ambulanze, i vigili del fuoco, la polizia stradale e il personale di Autostrade.

Per fortuna nessuna delle persone ferite ha riportato gravi conseguenza. In tre sono stati trasferiti in ambulanza al pronto soccorso dell'ospedale di Lavagna in codice giallo. Intorno alle 10 i mezzi incidentati sono stati rimossi e l'autostrada è stata riaperta in entrambi i sensi.

Alla polizia stradale il compito di chiarire l'esatta dinamica dell'accaduto.