Travolto da un'auto pirata sull'A12, grave operaio 32enne

Grave incidente mercoledì poco prima dell’alba sull’autostrada A10, tra i caselli di Chiavari e Lavagna, dove un operaio 32enne che stava lavorando in un cantiere è stato travolto da un’auto.

L’impatto, molto violento, ha scaraventato l’uomo a diversi metri di distanza, mentre il veicolo che l’ha investito si è allontanato senza fermarsi.

Il 32enne è stato subito soccorso dai colleghi, che hanno chiamato i soccorsi e contattato anche la polizia Stradale. Il ferito è stato portato all’ospedale San Martino con diversi ferite, e le sue condizioni sono gravi, anche se stabili. Indagini sono ora in corso per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e rintracciare l'auto pirata: gli agenti della Stradale stanno acquisendo i filmati delle videocamere di sorveglianza per individuare la vettura e risalire al proprietario.