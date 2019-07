Tampona in autostrada e resta incastrato nel furgone

Nella serata di lunedì 29 luglio 2019 i vigili del fuoco di Rapallo sono intervenuti sull'autostrada A12, in direzione Genova, in seguito a un incidente stradale.

Il conducente di un furgoncino, per cause in via di accertamento, ha tamponato la vettura che lo precedeva nelle vicinanze dell'uscita di Nervi. L'uomo al volante è rimasto bloccato all'interno dell'abitacolo. I vigili del fuoco hanno provveduto ad aprire le porte e tagliare i montanti della cabina di guida tramite l'uso del gruppo idraulico in modo da estrarre il ferito e consegnarlo al 118.

La polizia stradale si è occupata di gestire il traffico.