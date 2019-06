Schianto in autostrada, gravi due motociclisti

Un uomo e una donna sono in gravi condizioni in seguito a un incidente avvenuto sull'autostrada A12 nel tratto fra Nervi e Recco intorno alle 11 di sabato 29 giugno 2019. I due viaggiavano in sella a una moto, che è andata a scontrarsi con un'auto.

Sul posto polizia stradale, automedica e due ambulanze. I feriti sono stati trasferiti entrambi in ospedale in codice rosso, uno al Galliera e l'altro al San Martino.

Le indagini per ricostruire la dinamica dell'accaduto sono affidate alla stradale.