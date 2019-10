Incidente al casello, un morto

Poco prima delle 16 di oggi, mercoledì 16 ottobre 2019, sull'autostrada A12 Genova-Sestri Levante, è stata temporaneamente chiusa la stazione di Genova Nervi, sia in entrata in entrambe le direzioni, che in uscita da entrambe le provenienze, a causa di un incidente tra un'auto e una moto nel quale una persona in sella al mezzo a due ruote ha perso la vita.

Sul posto sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, le pattuglie della polizia stradale, oltre al personale della Direzione 1° Tronco di Genova di Autostrade.

In alternativa si consiglia di utilizzare le stazioni di Genova Est o Recco.