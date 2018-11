Incidente in autostrada, motociclista in codice rosso

Incidente con gravi conseguenze intorno alle 22 di domenica 4 novembre 2018 sull'autostrada A12 fra i caselli di Genova Ovest ed Est. La moto su cui viaggiava una donna è stata tamponata da un'auto.

Sul posto sono intervenute ambulanza e automedica e la donna di circa sessant'anni è stata trasferita con diversi traumi in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale San Martino dove è stata ricoverata nel reparto di Rianimazione. Il traffico è rimasto bloccato per alcuni minuti per i rilievi del caso e la rimozione dei veicoli sinistrati.

Nell'incidente è rimasta lievemente contusa anche un'altra persona.