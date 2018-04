Schianto in moto sull'A12, due feriti gravi

Ancora un incidente sulle autostrade liguri: intorno alle 11 di mercoledì 25 aprile un uomo ha perso il controllo della moto su cui stava viaggiando sull’A12, tra i caselli di Genova Est e Recco in direzione Livorno, restando ferito gravemente. Con lui a bordo del mezzo anche una donna, a sua volta rimasta ferita.

Lo schianto, che non ha coinvolto altri veicoli, è avvenuto nella galleria Sessarego per cause ancora da chiarire. I due feriti sono stati accompagnati in codice rosso all’ospedale San Martino, e sul tratto il traffico è rimasto bloccato per consentire le operazioni di soccorso da parte di ambulanza, personale di Autostrade e Stradale.

Poco dopo le 12 sul tratto si registravano 9 km di coda, in aumento.