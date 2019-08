Travolto da un tir in A12, operatore di Autostrade rimane gravissimo

Restano molto critiche le condizioni dell’operatore di Autostrade per l’Italia trasportato domenica 4 agosto 2019 in elicottero all'ospedale San Martino in codice rosso dopo essere stato travolto da un tir sull'autostrada A12 tra Sestri Levante e Lavagna.

L’uomo è stato operato nella serata di domenica da un’equipe mista di chirurghi plastici, urologi ed ortopedici per la ricostruzione della parte ossea e dei tessuti molli. Si trova ora ricoverato presso il reparto di Rianimazione del 3° piano del Padiglione Monoblocco. La prognosi rimane riservata.

Il bilancio dell'incidente è di cinque feriti tra cui il conducente del mezzo pesante e alcuni poliziotti in modo più lieve.