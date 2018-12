Incidente in A12, due feriti e traffico in tilt

Ancora un inizio settimana difficile sulle strade genovese: a causa di un incidente avvenuto sull’A12 poco dopo le 8, il traffico risulta paralizzato su gran parte del nodo autostradale, con pesanti ripercussioni anche sulla viabilità cittadina.

L’incidente è avvenuto in galleria tra il casello di Est e il bivio con l’A7, dove l'auto su cui viaggiavano due le persone - un uomo e una donna - si è ribaltata finendo in mezzoa lalla carreggiata. I due feriti sono stati portati all'ospedale Villa Scassi, le loro condizioni non sono gravi, ma sul tratto si sono inevitabilmente formate code e rallentamenti, così come allo svincolo tra Genova Bolzaneto e l’allacciamento con l’A12.

Traffico paralizzato anche in uscita dal casello di Bolzaneto, uno degli snodi fondamentali per il traffico della Valpolcevera, e disagi anche in città.